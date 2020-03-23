Москва, , 10:38 — REGNUM В Москве перестанут направлять положительные пробы на коронавирус на подтверждение в «Вектор», диагноз будет ставиться после первой положительной пробы. Об этом 23 марта сообщили в оперативном штабе.

«Теперь Москва не будет направлять положительные пробы на подтверждение в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», — сообщили в оперштабе.

Отмечается, что для постановки диагноза достаточно первой пробы, полученной в одной из федеральных или городских лабораторий.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Москве зафиксировали 71 случай заражения коронавирусом. Всего в столице зафиксировали 262 случая коронавируса.

Отметим, что в Москве и Подмосковье для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, вводится режим повышенной опасности.

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