Джакарта, , 10:38 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии зафиксировало 37 подземных толчков, произошедших у берегов острова Бали, сообщает информационный портал Detik.

Основываясь на анализе агентства, самый сильный толчок магнитудой 5,2 произошел в воскресенье, 22 марта 2020 года.

«Если вы посмотрите на местоположение, глубину и механизм возникновения эпицентра, то окажется, что произошедшее землетрясение все еще представляет собой серию подземных толчков», — заявил представитель агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии Рахмат Трийоно, отметив, что повторные толчки ощущались магнитудой от 2,9 до 5,2.

По его словам, землетрясение вызвано разломом, возникающим в зоне изгиба Индо-Австралийской плиты. В это месте океаническая плита «начала» изгибаться и уходить под Евразийскую.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов индонезийского острова Ломбок.

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