Уфа, , 10:38 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров призвал наказать блогера из Уфы за нарушение карантина после возвращения из-за рубежа. Об этом стало известно 23 марта на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По его словам, те граждане, которые прибыли за-за рубежа, должны находиться на карантине. При этом необходимо проводить профилактику в отношении тех людей, которые хамски и злостно игнорируют правила и публично заявляют об их неисполнении.

Радий Хабиров отметил, что видел сообщение блогера, которая заявила, что ничего не будет соблюдать карантин. Он поручил наказать женщину, чтобы такое поведение не было примером для других.

При этом глава региона поблагодарил всех вернувшихся из зарубежной поездки граждан соблюдающих режим самоизоляции.

Глава Башкирии также заявил, что если будет выявлено, что гражданин болел, но не соблюдал карантин, — за это предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что уфимский блогер со своим ребенком и супругом вернулась в Башкирию из Таиланда. Она нарушила карантин, о чем публично заявила в социальных сетях.

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