Рим, , 10:28 — REGNUM Италия находится на первом месте среди стран мира по количеству умерших от коронавируса людей. Так, на сегодняшний день, 23 марта, по данным департамента гражданской защиты, общее число инфицированных достигло 59 138, а число смертей — 5476. Об этом сообщает газета Telangana Today.

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Как уточнил на пресс-конференции глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, из числа инфицированных 23 783 находятся в изоляции дома, 19 846 госпитализированы и 3 009 находятся в реанимации.

Добавим, что на втором месте по количеству умерших от коронавируса идёт Китай — 3,2 тыс. человек, на третьем — Испания (1,7 тыс. человек).

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 марта, в мире коронавирус нового типа был диагностирован у почти 340 тыс. человек, при этом свыше 14 тыс. человек скончались, ещё 99 тыс. человек выздоровели.