Вашингтон, , 10:26 — REGNUM Game Workers Unite призывает обеспечить стабильные и безопасные условия труда для разработчиков видеоигр во время пандемии коронавируса. Официальное заявление было опубликовано 22 марта на странице организации в Twitter.

https://twitter.com/GameWorkers/status/1241752559146225664

Представители организации отмечают, что во время пандемии сотрудники многих игровых студий оказались в невыгодных условиях. По словам Game Workers Unite, прямо сейчас сотни разработчиков «проходят через ад».

Напомним, Game Workers Unite — это международная организация, которая занимается защитой прав различных представителей игровой индустрии. Её цель — создать единый профсоюз для разработчиков всех видов.

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