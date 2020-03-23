Вашингтон, 23 марта 2020, 10:26 — REGNUM Game Workers Unite призывает обеспечить стабильные и безопасные условия труда для разработчиков видеоигр во время пандемии коронавируса. Официальное заявление было опубликовано 22 марта на странице организации в Twitter.
https://twitter.com/GameWorkers/status/1241752559146225664
Представители организации отмечают, что во время пандемии сотрудники многих игровых студий оказались в невыгодных условиях. По словам Game Workers Unite, прямо сейчас сотни разработчиков «проходят через ад».
Напомним, Game Workers Unite — это международная организация, которая занимается защитой прав различных представителей игровой индустрии. Её цель — создать единый профсоюз для разработчиков всех видов.
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