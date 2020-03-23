Москва, , 10:31 — REGNUM Диспансеризация взрослого населения России приостановлена из-за распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано 23 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что всероссийская диспансеризация временно не проводится, чтобы обеспечить охрану здоровья населения и предотвратить распространение новой инфекции COVID-19. Губернаторам поручено приостановить в регионах профосмотры и диспансеризацию, а профильным ведомствам — довести информацию об этом до населения.

«Настоящее распоряжение действует до особого распоряжения правительства РФ», — отмечено в распоряжении.

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