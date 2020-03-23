Симферополь, , 10:24 — REGNUM Житель Крыма, у которого подтвердился короновирус, приехал на полуостров из Франции через Украину. Об этом на заседании в Совете министров Крыма сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«В момент обращения к медикам он уже сообщил, что находился во Франции, затем приехал в Краков, а оттуда вылетел в Херсон украинскими авиалиниями. Если он летел из Кракова в Херсон, им был предъявлен украинский паспорт», — отметила Пеньковская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму был подтверждён первый случай коронавируса. По данным специалистов местного Роспотребнадзора, заболевший скрыл информацию о том, что посещал страны Европы, поэтому его не обследовали на границе в пункте пропуска.

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