Симферополь, 23 марта 2020, 10:24 — REGNUM Житель Крыма, у которого подтвердился короновирус, приехал на полуостров из Франции через Украину. Об этом на заседании в Совете министров Крыма сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму был подтверждён первый случай коронавируса. По данным специалистов местного Роспотребнадзора, заболевший скрыл информацию о том, что посещал страны Европы, поэтому его не обследовали на границе в пункте пропуска.
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