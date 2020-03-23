Москва, , 10:20 — REGNUM Правительство России примет дополнительные меры, которые не позволят работодателям увольнять работников из-за коронавируса. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе правительства России.

Глава правительства Михаил Мишустин поручил министерству труда и министерству юстиции РФ до 25 марта предоставить соответствующие предложения. Мишустин предлагает привлечь к ответственности всех работодателей, допускающих такие увольнения.

Кроме того, ФНС России и Минтруду до 30 марта поручено усилить контроль за обращениями граждан по трудовым спорам. Правительство также рекомендовало регионам составить список предприятий, которые оказывают влияние на рынок труда.

Отметим, глава правительства Михаил Мишустин дал вышеуказанные поручения после совещания по экономическим вопросам, которое прошло 21 марта.

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