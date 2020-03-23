Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Многопользовательский шутер Paladins появится в сервисе цифровой дистрибуции игр Epic Games Store уже 24 марта 2020 года. Об этом 22 марта сообщила «Игромания».

Помимо этого, разработчики проекта присоединились к программе Support-A-Creator. В её рамках авторы лучшего пользовательского контента будут получать специальные реферальные ссылки, позволяющие им получать деньги с покупок других игроков.

Напомним, Paladins — это командный соревновательный шутер от американской студии Hi-Rez. Его релиз состоялся в 2016 году.

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