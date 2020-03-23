Джакарта, , 10:15 — REGNUM Число индонезийских граждан, которые подверглись воздействию коронавируса за рубежом, увеличилось до 55 человек, сообщает Kompas.

«Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом у индонезийских граждан за границей выросло», — говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел страны.

Известно, что случаи заражения коронавирусом выявлены в Сингапуре, на Тайване, в Австралии, Нидерландах, Индии, Саудовской Аравии и Катаре.

В настоящее время в Малайзии проходят лечение 12 индонезийских граждан. Сообщается, что они находятся в стабильном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии объявило, что общее число пациентов с положительным результатом на коронавирус в стране достигло 514 человек.

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