Тбилиси, , 10:12 — REGNUM В рамках борьбы с распространением коронавируса в Грузии 23 марта начнут раздавать медицинские маски пенсионерам старше 70 лет. Об этом журналистам рассказала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Глава экономического ведомства подчеркнула, что из-за разразившейся пандемии коронавирусной инфекции во всем мире возник дефицит на медицинские маски. В связи с этим их производство в Грузии было налажено за несколько дней.

«К производству масок подключено множество швейных заводов и, как только будет налажена ритмичная подача сырья, мы сможем, начать более массовое производство», — сообщила Турнава.

Она также сообщила, что после пожилых жителей Грузии масками начнут обеспечивать журналистов и тех, кто «стоит на первой линии фронта».

Стоит отметить, что на утро 23 марта было известно от 54 случаях заражения коронавирусом. В условия карантина помещены 3320 человек, а госпитализированы — 235.

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