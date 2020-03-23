Москва, , 10:07 — REGNUM После первой пробы в Москве зафиксировали 71 случай коронавируса. Об этом 23 марта сообщили в столичном оперативном штабе по коронавирусу.

В штабе пояснили, что это случаи, когда первая проба дала положительный результат. Отмечается, что каждый, у кого выявили инфекцию, получает помощь.

Всего в столице зафиксировали 262 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Подмосковье для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, вводится режим повышенной опасности.