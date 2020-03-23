Варшава, , 10:03 — REGNUM В Польше появился сервер для видеоигры Minecraft, призванный развлечь студентов во время карантина. Об этом 22 марта сообщил портал PCGamesN.

Эта инициатива стала частью польской программы Grarantanna, состоящей из ряда обучающих и развлекательных мероприятий. На сервере Minecraft студенты, вынужденные сидеть дома, будут соревноваться в постройке точных копий различных известных зданий.

Напомним, Minecraft — это популярная компьютерная игра-песочница. В ней геймеры могут строить различные объекты из кубических блоков.

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