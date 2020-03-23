Нур-Султан, , 10:00 — REGNUM В Казахстане производители медицинских защитных средств завезли в Нур-Султан дополнительную партию из 300 тыс. масок. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе акимата (администрации) столицы Казахстана.

В управление общественного здравоохранения Нур-Султана передано 50 тыс. медицинских масок. Отмечается, что администрация города договорилась о долгосрочных поставках масок и антисептиков.

Отметим, аптеки Нур-Султана выдают одному покупателю не более пяти масок. По данным на 23 марта, в Казахстане выявлено 60 случаев заражения коронавирусом.

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