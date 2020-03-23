Екатеринбург, , 10:05 — REGNUM Свердловское отделение Красного Креста не будет пересылать в Гуанчжоу (КНР) собранную гуманитарную помощь. Об этом заявил глава отделения Дмитрий Вершинин.

Всего в регионе собрали груз порядка 350 кг. В него входят бахилы, медицинские маски и другие средства защиты. Как передает Justmedia, в отделении уточнили, что уже были готовы отправить груз, но получили письмо от представителей китайского города.

«Они благодарят своих побратимов за заботу, но считают, что в Екатеринбурге ситуация не лучше», — сообщили в Красном Кресте.

Теперь, скорее всего, груз раздадут жителям Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге до сих пор имеются сложности с покупкой медицинских масок. Зачастую их невозможно купить ни в одной из аптек.

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