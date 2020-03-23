Лондон, , 09:58 — REGNUM Animal Crossing: New Horizons стала самой продаваемой видеоигрой в Великобритании за прошедшую неделю. Об этом 22 марта сообщил портал gamesindustry.biz.

Ей удалось обойти Doom Eternal, подвинув проект id Software на второе место. Сообщается, что при создании статистики учитывались только продажи физических копий игры.

Напомним, релиз Animal Crossing: New Horizons состоялся 20 марта 2020 года. По сюжету проекта, геймеры должны прилететь на необитаемый остров и начать обустраивать его по своему вкусу.

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