Марнеули, , 10:02 — REGNUM В грузинском городе Марнеули, где объявлен карантин в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, к утру 23 марта развернут полевой госпиталь. Об этом сообщает Служба по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии на своем сайте.

Сообщается, что госпиталь развернули в течение прошедшей ночи. Была установлена большая палатка, а также оборудовано место для дезинфекции персонала, который будет контактировать с заболевшими.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 марта в соседних муниципалитетах Марнеули и Болниси, расположенных на границе с Азербайджаном, объявлен режим карантина. По предварительным данным, жители двух районов принимали участие в массовом ритуальном мероприятии, на котором произошло заражение коронавируса.