Москва, , 09:55 — REGNUM Один аспект распространения COVID-19 остался вне поля зрения многочисленных экспертов, считает депутат Государственной думы Елена Панина («Единая Россия»), которая видит одну из опасностей в распространении коронавируса нового типа в близящемся окончании отопительного сезона.

«Взять феномен Италии. Там люди уже давно изолированы в своём жилье, а смертность растёт. И этому есть объяснение. Наиболее благоприятно коронавирус чувствует себя при температуре плюс 8−8,5 градусов по Цельсию. А ведь в Италии, как и в большинстве южных стран, в домах нет или очень слабые системы отопления.

Считается, что там тепло и нет необходимости тратиться на коммунальные расходы. Однако в том же Милане в феврале среднедневная температура была плюс 10 градусов, ночная — плюс 5. В марте, соответственно, плюс 12 и плюс 7 градусов», — говорит Панина.

В связи с этим депутат акцентирует внимание на том, что в России приближается окончание отопительного сезона:

«В Москве, например, батареи в домах отключают, когда среднесуточная температура достигает плюс 8 градусов по Цельсию, а это как раз то, что и нужно для коронавируса. Мы все помним, как мёрзнем сами и наши дети в офисах, квартирах, школах и детсадах, когда уже выключено отопление, но ещё холодно, а в домах промозгло и сыро. И как болеют в это время люди всех возрастов, особенно старики и дети. Болеют привычными нам ОРВИ или гриппом».

Депутат обращается в связи с этим вопросом к коммунальщикам с просьбой не отключать пока отопление:

«Вы ведь и так сэкономили в уходящем отопительном сезоне благодаря аномально тёплой зиме. Я обращаюсь к премьеру Мишустину, мэру Москвы Собянину: издайте соответствующие распоряжения. Пусть жильё наших граждан будет тёплым! И это позволит, наряду с прочими реализуемыми мерами, предотвратить расползание коронавирусной инфекции».