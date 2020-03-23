Джакарта, , 09:52 — REGNUM Правительство Индонезии объявило, что общее число пациентов с положительным результатом на коронавирус в стране достигло 514 человек, сообщает Kompas.

«В общей сложности 514 человек», — заявил глава управления по контролю и профилактике заболеваний минздрава Индонезии Ахмад Юрианто.

По его словам, общее количество выздоровевших пациентов, которым разрешили вернуться домой составило 29 человек. Число погибших от коронавируса в Индонезии выросло до 48 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве иностранных дел Индонезии объявили, что многие страны предложили государству помощь в борьбе с коронавирусом.

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