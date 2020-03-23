Москва, , 09:50 — REGNUM Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ создаст систему отслеживания граждан, которые контактировали с заразившимися коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства.

Так, система будет создана на основании сведений сотовых операторов о геолокации мобильного телефона конкретного лица, предусмотрев возможность оповещения граждан о факте контакта с лицом, больным коронавирусом, путем рассылки соответствующих сообщений в целях информирования их о необходимости самоизоляции.

Граждане, контактировавшие с заразившимися коронавирусом, будут получать оповещение об этом. Срок исполнения — до 27 марта, отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки выявлен 71 новый случай заболевания. Таким образом общее количество пациентов, у которых диагностирован COVID-19, возросло до 438 человек, 17 пациентов выздоровели.

Все граждане с выявленной коронавирусной инфекцией изолированы в инфекционные боксы, устанавливаются лица, с которыми они находились в контакте, ведётся работа по обследованию и помещению под медицинское наблюдение контактных лиц.

Читайте также: Коронавирус: Россия уходит на карантин — все новости