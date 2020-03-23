Москва, , 09:57 — REGNUM Свыше 30 тыс. новых случаев коронавируса COVID-19 зарегистрировано в мире в течение суток 22 марта. Больше всего заразившихся выявлено за сутки в Италии, США, Испании, Германии, США и Франции — от 1 тыс. до 9,3 тыс. человек.

Так, в Италии выявлено 5560 заражений за сутки, общее число заразившихся составило 59 138 человек. За сутки скончался 651 человек, всего умерших — 5476 человек.

В США за сутки выявлено 9339 случаев заболевания, всего заболевших — 33 546 человек. Скончались за сутки 117 человек, всего умерших — 419 человек, свидетельствуют данные сайта worldometers.info.

В Китае, откуда начал распространяться вирус, прирост заболевших составил 46 человек за сутки, летальных исходов — шесть. Эта страна остаётся лидером по количеству выявленных случаев заболевания, всего их 81 504 с 3261 смертельным исходом.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 339 тыс. человек.

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