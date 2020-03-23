Москва, , 09:50 — REGNUM В Москве инфекционный центр для борьбы с коронавирусом будет достроен в течение месяца, это раньше срока на 6−8 недель, сообщили в «Стройкомплексе».

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В настоящее время строятся все блоки и корпуса центра — общая площадь составляет 81,3 тыс. кв. метров. Началось строительство общежития для медиков на 2 тыс. мест.

На строительстве коронавирусного центра круглосуточно работают около 5 тыс. человек и 1,2 тыс. единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в России зарегистрирован 71 случай новой коронавирусной инфекции, все из них — в Москве.

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