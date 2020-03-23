Москва, , 09:48 — REGNUM На территории Московской области вводится режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, а также для тех, кто имеет хронические заболевания. Об этом 23 марта сообщил Telegram-канал губернатора Андрея Воробьёва.

Карантин будет действовать с 26 марта до 14 апреля. Для компенсации дополнительных расходов жителям выплатят денежные средства в размере 3 тыс. рублей, половину из которых — авансом, а вторую половину — по итогам завершения самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные меры ввели власти Москвы.