Москва, , 09:47 — REGNUM От пневмонии, вызванной коронавирусом, в России вылечились 17 человек. Об этом 23 марта говорится на официальном сайте для информирования населения по вопросам коронавируса стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что 22 марта была выписана гражданка России. Всего выздоровели 14 граждан РФ, два — Китая, один — Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 марта, в России было зарегистрировано 367 случаев заражения коронавирусной инфекцией, проведено 163 529 лабораторных исследований.

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