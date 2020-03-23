Тбилиси, , 09:47 — REGNUM Число выздоровевших от коронавируса в Грузии увеличилось на пять человек. Об том рассказала 22 марта грузинскому Общественному телевидению медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эндзеладзе.

«Повторные тесты не нужны, нужно лабораторное исследование <…> Все эти пятеро пациентов, вероятно, завтра будут выписаны из клиник», — сказала Эндзеладзе.

Стоит отметить, что по официальной информации, не территории Грузии выявлено 54 инфицированных коронавирусом. Ранее из медучреждений были выписаны трое выздоровевших от COVID-19 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 марта в двух муниципалитетах Грузии — Марнеули и Болниси — введен строгий карантин. На въездах в районы устанавливают посты полиции, усиленные военными. Гражданам предписано не покидать домов без крайней необходимости.

Читайте ранее в этом сюжете: Полицейские и военные встали на въезде в один из районов Грузии

Читайте развитие сюжета: В Башкирии чиновники после зарубежной командировки ушли на карантин