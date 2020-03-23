Москва, , 09:41 — REGNUM Льготы на проезд для школьников с пятого класса и старше отменили в Москве. Об этом сообщил 23 марта мэр Москвы Сергей Собянин в обращении к семьям с детьми.

«Школы закрыты для уменьшения контактов учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу», — заявил мэр.

Собянин отметил, что особенно опасно такое поведение для членов семей школьников.

При этом будет временно заблокировано приложение транспортной карты москвича. Уплаченные за проезд деньги перенесут на более поздний срок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве для пожилых людей вводится обязательный домашний режим.