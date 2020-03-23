Кигали, , 09:40 — REGNUM Правительство Руанды ввело официальный запрет на все «передвижения без необходимости» за пределами дома и все перемещения через границы, что стало одной из самых жестких мер, которые еще были приняты в странах Африки к югу от Сахары для сдерживания распространения коронавируса. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

«Передвижения без необходимости и посещение мест за пределами дома не допускаются», — сообщается в заявлении правительства.

По словам репортеров, исключение составляют поездки за медицинскими и банковскими услугами, а также за продовольствием. Все границы так были закрыты, за исключением провоза товаров и грузов и возвращения руандийских граждан. Любой, кто прибудет в Руанду, будет подвергнут 14-дневному карантину в специально отведенных местах, отмечается в документе.

Власти страны также объявили о закрытии всех, кроме самых важных рынков, и ограничений на поездки между городами и районами.

Напомним, что в Руанде было зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем в регионе Восточной Африки.