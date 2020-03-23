Тбилиси, , 09:42 — REGNUM Силы полиции и военнослужащие встали на въезде в один из районов Грузии в связи с введением в нем режима карантина для предотвращения распространения коронавируса. Об этом 23 марта сообщает корреспондент грузинского Общественного телевидения.

По данным журналистов, на организованном пункте проводят дезинфекцию проезжающих автомобилей, а также дистанционно замеряют температуру всех, кто в них находится. На месте организованного пункта пропуска установлена палатка.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о введении в двух соседних муниципалитетах Марнеули и Болниси режима строгого карантина.

На данные меры власти страны пошли в связи с тем, что заразившейся коронавирусом жительнице Марнеули, предположительно, инфекция передалась на массовом мероприятии, в котором участвовали жители этих двух районов.

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