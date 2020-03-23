Великий Новгород, , 09:24 — REGNUM Первый житель Великого Новгорода, заболевший коронавирусной инфекцией, вернулся из поездки в Италию. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом говорится в официальном сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

В настоящее время он находится в инфекционной больнице Великого Новгорода.

«Заболевание протекает в легкой форме. Организованы противоэпидемические мероприятия. Лица из близкого контакта госпитализированы», — сообщили в ведомстве.

Также определён круг лиц, с которым контактировал инфицированный на территории Российской Федерации, о чём уведомлены соответствующие регионы страны.

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Всего, по данным новгородского оперативного штаба, в регионе под наблюдением медиков остаются 105 человек, большинство из которых вернулись из заграничных поездок в страны, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, при этом ещё 42 человека уже сняты с наблюдения врачей.

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