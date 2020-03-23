Рим, , 09:24 — REGNUM Причиной высокой летальности заразившихся коронавирусом в Италии, кроме демографических особенностей государства, является система тестирования, которая предполагает проверку только пациентов с ярко выраженными симптомами. Об этом пишет итальянская Corriere della Sera.

По данным издания, по числу смертей Италия обогнала Китай, Иран и Южную Корею вместе взятых. Смертность в Италии от коронавируса достигает 9%, а в северной области Ломбардия — до 12%, тогда как в КНР этот показатель составлял 3,8%.

Вместе с тем, пишет Corriere della Sera, данные цифры не отражают реальных масштабов заражения, поскольку из-за нехватки материалов и персонала в Италии приняли решение тестировать только людей с явными и достаточно тяжелыми симптомами.

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Кроме того, данные по смертности от коронавируса в Италии свидетельствуют об общем состоянии легких у населения. В связи с этим речь может идти о неблагоприятной экологической обстановке, заключило издание.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия направила в помощь Италии, страдающей от эпидемии коронавируса COVID-19, своих специалистов-вирусологов, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекции.

Авиационная группировка для оперативной доставки помощи создана министром обороны Сергеем Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина.

Российские военные специалисты и оборудование доставлены в Италию самолётами Ил-76. На авиабазе «Практик де Маре» в 30 км от Рима приземлились уже семь самолётов.

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