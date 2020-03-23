Ташкент, , 09:17 — REGNUM Слухи о закрытии автозаправочных станций (АЗС) в Узбекистане опровергло руководство «Узбекнефтгаз», сообщили 22 марта в пресс-службе компании.

Отмечается, что все АЗС будут работать в обычном режиме без изменений в графике работы. Кроме того, в «Узбекнефтгаз» также опровергли информацию о повышении цен на бензин.

В компании уточнили, что автозаправки будут обрабатываться чистящими средствами. Однако это никак не повлияет на их работу.

Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 46 человек.