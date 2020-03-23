Пхукет, Таиланд, , 09:18 — REGNUM На Украину не могут попасть около 2 тыс. граждан страны, которые находятся в Таиланде, сообщает «РБК-Украина».

Согласно инструкции, опубликованной на сайте посольства Украины, туристам следует попасть в один из крупнейших международных транспортных узлов — Дубай, Доху или Стамбул. У многих из них нет таких денег, к тому же с большой вероятностью украинских туристов могут просто не пустить в самолёт.

Люди продлевают визы в Таиланде и намерены 23 марта собраться под офисом миграционной службы в Пхукете, чтобы записать видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские туристы, застрявшие в Доминикане, потребовали прислать за ними президентский самолёт.

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