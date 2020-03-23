Аяччо, Франция, , 09:13 — REGNUM Во Франции двенадцать пациентов с коронавирусом были доставлены с острова Корсика в больницы Марселя, сообщает Le Figaro.

Вертолет ВМС Франции, перевозивший двенадцать пациентов, прибыл в понедельник утром, 23 марта 2020 года, в порт Марселя. Эта операция направлена на то, чтобы облегчить работу больницы Аяччо, чья реанимация перегружена из-за эпидемии коронавируса.

По данным органов здравоохранения Корсики, где проживают 340 000 человек, из которых 94 000 в возрасте 60 лет и старше, было зарегистрировано 173 случая заражения коронавируса. Эпидемия уже привела к гибели восьми человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Франции объявили, что Парижские больницы «не переполнены», чтобы принимать пациентов, страдающих от COVID-19, но нуждаются в «подкреплении».

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