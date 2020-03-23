Тбилиси, , 09:14 — REGNUM В Грузии женщина, у которой обнаружили коронавирус, могла заразиться на массовом ритуальном мероприятии. Об этом 22 марта заявил премьер-министр страны Георгий Гахария во время брифинга, на котором объявил режим особого карантина в двух муниципалитетах.

«По прогнозу наших эпидемиологов, внутренняя передача произошла во время ритуального мероприятия, на котором присутствовали несколько десятков человек», — рассказал глава грузинского правительства.

Как сообщил премьер-министр, жительница города Марнеули, у которой нашли коронавирус, не была за границей. Но она участвовала в годовщине, на которую также прибыли жители соседнего муниципалитета Болниси и граждане других стран.

В Марнеули и Болниси теперь введен режим особого карантина. Жителям запрещено без особой необходимости покидать дома, а все объекты, за исключением тех, которые имеют большую важность, закроют.

Читайте ранее в этом сюжете: Режим строгого карантина вводят в двух муниципалитетах Грузии