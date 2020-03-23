Москва, , 09:07 — REGNUM Специальная группа военных медиков и специалистов-вирусологов, созданная по поручению президента России Владимира Путина, прибила в Итальянскую Республику в полном составе, об этом сообщили в Минобороны РФ.

9 самолетов Ил-76 ВКС России доставили в наиболее пострадавшую от пандемии коронавируса страну Европы 8 врачебно-сестринских бригад, более 100 высококлассных специалистов-вирусологов, медицинское оборудование и спецтехнику для аэрозольной дезинфекции. На авиабазе Практика де Маре неподалёку от Рима российских медиков встретил начальник генерального штаба Вооруженных сил Италии Энцо Вичерелли. «Хотел бы выразить огромное удовлетворение и благодарность от всего итальянского народа за российскую помощь в такой трудный момент для Итальянской республики. Хотел бы сказать спасибо за то большое количество материалов и специалистов, которые прибыли из России в Италию, чтобы оказать помощь» — заявил Вичерелли.

Ранее сообщалось, что договоренность об оказании помощи Итальянской Республике в борьбе с распространением коронавируса была достигнута в ходе переговоров Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте, прошедших 21 марта.