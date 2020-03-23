Ташкент, , 09:00 — REGNUM Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане достигло 46, сообщили 23 марта в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В ведомстве уточнили, что 23 марта медики выявили заражение у женщины, которая приехала в Узбекистан из-за рубежа. В минздраве не уточнили, из какой именно страны прибыла женщина.

Отметим, первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане выявили 15 марта. Нулевым пациентом стала женщина, прилетевшая в республику из Франции. С 16 марта по 30 апреля в республике приостановили транспортное сообщение с другими странами.