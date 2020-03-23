Санто-Доминго, , 09:00 — REGNUM Граждане Украины, находящиеся в Доминикане, потребовали прислать за ними президентский самолёт, соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.

По словам участника видео, в Доминикане находится 129 граждан Украины, среди которых около 20 несовершеннолетних. Люди не знают, как им вернуться домой.

«Если вы не можете найти рейс или чартерный самолет, который сможет нас забрать, — отправите за нами свой президентский борт… Мы требуем эвакуации, мы требуем отправить за нами президентский борт», — заявил мужчина.

Отметим, что участники видео были одеты в традиционные вышитые крестьянские рубахи, то есть, вероятно, взяли их с собой на отдых.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 по 18 марта на Украину самолётами вернулись из-за рубежа 44 тыс. граждан страны.

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