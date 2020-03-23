Сеул, , 08:49 — REGNUM В армии Южной Кореи выявили еще один случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, вирус был обнаружен у представителя военно-воздушных сил, несущего службу в Тэгу.

По состоянию на 10:00 по местному времени 23 марта коронавирусом заболели тридцать девять военных. Из них двадцать один военнослужащий — представители сухопутных войск, один — представитель военно-морских сил, четырнадцать — представители военно-воздушных сил, двое — морские пехотинцы и один — представитель министерства обороны.

Отмечается, что общее число военных, вылеченных от коронавируса, увеличилось до двадцати человек. В карантине по прежнему находятся более 2000 военных.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 64 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 8 961 человека.