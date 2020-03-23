Париж, , 08:44 — REGNUM Парижские больницы «не переполнены», чтобы принимать пациентов, страдающих от COVID-19, но нуждаются в «подкреплении». Об этом, как передает BFM TV, заявил генеральный директор ассоциации больниц Парижа Мартин Хирш.

«В регионе Иль-де-Франсе, наиболее пострадавшем от коронавируса, в 35 государственных больницах мы видим день за днем рост числа пациентов и увеличение число тяжело больных», — отметил Мартин Хирш.

«Мы не достигли точки полной загруженности и продолжаем стараться быстрее предоставлять места. Вирус, однако, пугающе быстр», — пояснил генеральный директор ассоциации больниц Парижа.

«Нам все еще нужно подкрепление, и те, у кого есть диплом медсестры, диплом врача и кто не чувствует себя мобилизованным, должны знать, что они нам нужны», — призвал Мартин Хирш.

По его словам, среди сотрудников ассоциации больниц Парижа 490 человек были инфицированы коронавирусом и трое находятся в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Франции окончательно принял законопроект, разрешающий установление «чрезвычайной ситуации в области здравоохранения» перед лицом эпидемии коронавируса.

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