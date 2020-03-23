Пекин, , 08:43 — REGNUM В Китае выздоровели 72 703 человека, заразившихся коронавирусом, что составляет 90% от общего числа пациентов. Об этом 23 марта сообщили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время в больницах остаются 5120 человек. Всего зарегистрировано 81 093 случая заражения, в том числе 67 800 — в провинции Хубэй. В результате болезни скончались 3270 человек, или 4%.

Напомним, 23 марта агентство Синьхуа сообщило, что в эпицентре коронавируса в Китае — провинции Хубэй — по итогам 22 марта не выявлено ни одного случая заражения инфекцией.

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