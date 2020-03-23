Киев, , 08:41 — REGNUM Украина может прекратить своё существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ».

Он рассказал, что Украина не состоялась как государство, в отличие от США и Китая, которые прилагают огромные усилия для борьбы с пандемией, поддерживают свою экономику и собственных граждан.

«Мало того, в последнее время она всё делает для того, чтобы вообще не состояться как государство», — добавил журналист.

Гордон отметил, что на Украине давно идёт непрерывный процесс разрушения государственных институтов и это видят даже сами представители власти, в частности мэр одного из крупных городов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кинорежиссёр Карен Шахназаров заявил, что сравнил Украину с отрубленной рукой и отметил, что она развалится, поскольку не может существовать страна, отказавшаяся от своей истории.

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