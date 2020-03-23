Кампала, , 08:30 — REGNUM В правительстве Уганды заявили о начале кампании по конфискации паспортов путешественников из стран с высоким риском распространения коронавируса в рамках борьбы с пандемией. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, данная мера была принята после сообщений о том, что путешественники самовольно покидают карантинные центры до окончания 14-дневного срока обязательной изоляции.

«Мы изъяли все паспорта путешественников из стран первой категории до окончания 14-дневного обязательного карантина. Мы надеемся, что это исключает шансы на побег из назначенных центров. Я хочу заверить вас, что министерство здравоохранения делает все возможное для обеспечения безопасности Уганды», — заявила министр первой медицинской помощи Уганды Джойс Морику Кадуку.

«Список опций отелей (выделяемых под карантин) и их номера телефонов были предоставлены [туристам] заранее и по прибытии, чтобы они могли выбрать предпочтительные заведения», — добавила она.

Заявление министра было сделано через несколько часов после того, как главный политический комиссар полиции Асан Касингье написал в Твиттере об аресте восьми граждан Китая, которые, как сообщается, бежали из назначенных карантинных центров.

«Восемь китайцев, бежавших из карантина, были арестованы в Зомбо, по дороге в ДР Конго. Им будут предъявлены обвинения в наших судах», — заявил он.

Министр здравоохранения страны Джейн Рут Асенг заявила, что насчитывается более 25 стран первой категории.

«Страны первой категории постоянно меняются. У нас есть критерии, которые мы используем для оценки ущерба стран, и каждую среду мы заново публикуем список для тех, кто путешествует», — сказала Асенг в своем выступлении на национальном молитвенном дне против распространения коронавируса в Государственном доме Энтеббе.

Некоторые страны из первой категории — Италия, Франция, Южная Корея Китай, США, Великобритания, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Бельгия, Германия, Испания, Норвегия, Австрия, Малайзия, Пакистан и Сан-Марино.

Напомним, что к настоящему моменту в Уганде выявлен один заболевший коронавирусом.