Тбилиси, , 08:31 — REGNUM В двух муниципалитетах Грузии вводится режим строгого карантина. Об этом вечером 22 марта объявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на брифинге после совещания Межведомственного координационного совета по коронавирусу.

«Правительству пришлось принять решение о том, что муниципалитеты Марнеули и Болниси должны быть взяты под строгий карантинный режим», — сообщил журналистам глава грузинского правительства.

Он пояснил, что на данные меры власти решили пойти из-за того, что у одной из женщин, у которой обнаружили коронавирус, не удалось установить, как она заразилась. При этом, заболевшая на выезжала за границу. Женщина работала продавцом магазина, и выявлены 90 человек, с которыми она контактировала.

Как рассказал Гахария, теперь в этих муниципалитетах будут закрыты границы на въезд и выезд, введут запрет на работу всех объектов за исключением тех, функционирование которых критически важно. Кроме того, жителям будет запрещено покидать дома, за исключением случаев крайней необходимости.

Напомним, по последним данным на утро 22 марта, на территории Грузии было выявлено 54 случая заболевания новой болезнью. В карантинные зоны помещены 3254 человека, а помещены в стационар 233.

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