Габороне, , 08:16 — REGNUM В связи с опасностью заражения новым коронавирусом во время визита в Намибию президент Ботсваны Мокгвитси Масиси помещен на домашний карантин, сообщает 22 марта новостной портал Namibian со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Визит на церемонию инаугурации нового намибского президента Хаге Гейнгоба внушил опасения главе службы здравоохранения Ботсваны Малаки Тшипаяге на предмет возможного заражения президента новым коронавирусом, в связи с чем Масиси и был изолирован на четырнадцатидневный период.

В ближайшее время у главы Ботсваны будет взят анализ на коронавирус.

Напомним, в Намибии выявлено три человека, с заражением коронавирусом SARS-CoV-2, однако уровень здравоохранения в стране, и как следствие степень выявленности вируса оставляет желать лучшего, считают в Ботсване, где носителей вируса пока не зарегистрировано.