Москва, , 08:12 — REGNUM Из больницы в Москве выписали 16-летнюю девушку, болевшую коронавирусом. Об этом 23 марта сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

По её словам, пациентка благополучно вылечилась и была выписана из инфекционной больницы №1.

«Сейчас в Москве выздоровели уже девять пациентов. Это хорошая динамика», — сказала Ракова.

Девушка недавно вернулась из Италии. В больницу также доставили её мать. Однако у женщины коронавирус не нашли. Под наблюдением медиков находится и отец, его состояние оценивается как удовлетворительное.