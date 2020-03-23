Токио, , 07:50 — REGNUM Один из заводов Toyota в центральной Японии приостанавливает ряд производств в связи с выявлением случаев заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает 23 марта NHK WORLD.

Как стало известно, один из сотрудников был заражен 19 марта, второй — 22 марта. В связи с этим руководством завода принято решение о приостановке сборочных конвейеров на линии седана Corolla и внедорожника Harrier. Более 30 человек, контактировавших с инфицированными, отправлены на домашний карантин.

Сообщается, что все здание завода закрыто на три дня для дезинфекции, о времени возобновления сборки авто пока не сообщается.