Бишкек, , 07:35 — REGNUM Временный запрет на возможность вывести из страны некоторые продукты питания и товары первый необходимости введен правительством Киргизии. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Мухаммедкалый Абылгазиев, передает издание «Фергана».

В запрещенный к вывозу перечень товаров вошли мука, масло растительное, сахар, яйца куриные, рис и макаронные изделия. Кроме того, запрещен вывоз комбикорма, отрубей и антибактериальных средств.

Ранее в января, власти республики запретили вывоз из страны медицинских масок, однако на границе периодически задерживают нарушителей, пытающихся перевести партии этих средств индивидуальной защиты без необходимых сопроводительных документов.

Согласно последним данным, в Киргизии зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией.