Киев, , 07:21 — REGNUM Два вида тестов для определения коронавируса SARS-CoV-2 прибыли в Киев самолетом Ил-76 из Китая, сообщает пресс-служба президента Украины.

На борту военного самолета, прилетевшего в аэропорт Борисполь из китайской провинции Гуанчжоу, доставлены тесты для определения вируса методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов экспресс-диагностики. Кроме того КНР передала Украине средства индивидуальной защиты, в том числе разные виды медмасок, дезинфекторы, а также аппараты искусственной вентиляции легких.

Средства диагностики SARS-CoV-2 планируется передать в регионы страны уже в понедельник, 23 мая.

По данным пресс-службы президента, это первая партия медицинского груза из Китая. В течение текущей недели в Киев прибудет еще несколько бортов с медицинским грузом.

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