Владивосток, , 07:11 — REGNUM В Приморье продолжается эвакуация граждан России, решивших покинуть Китай из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Как рассказали в приморском агентстве международного сотрудничества, всего с начала эвакуационных мероприятий в Россию через краевые автомобильные пункты пропуска вернулись около 330 человек. Восемь человек вернулись только на прошлой неделе.

«Следующая эвакуация в пункте пропуска Пограничный — Суйфэньхэ должна состояться 26 марта. В этот день всех желающих вернуться на Родину ждут с китайской стороны в 09:00 по местному времени», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье ещё один город теперь имеет пункты, где каждый желающий может сдать анализы на наличие коронавируса.