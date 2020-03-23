Красноярск, , 06:47 — REGNUM В Красноярском крае в стационаре находятся шесть пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 марта в краевом министерстве здравоохранения.

Ещё двое пациентов сделали тест на коронавирус, результаты оказались положительными. Теперь ожидаются результаты анализа из лаборатории «Вектор» (Новосибирск).

Уточняется, что заболевшие посещали Австрию, Германию, Испанию. Болезнь протекает в нетяжёлой форме. Пациенты изолированы и, как утверждают в минздраве, «не представляют опасности для окружающих». Определён круг лиц, с которыми заболевшие контактировали в Красноярском крае. За контактными лицами ведётся наблюдение, их обследуют.

По состоянию на утро 23 марта под непрерывным медицинским наблюдением в регионе находятся 3825 человек. За последние сутки включены в наблюдение 1455 человек. Всего с 31 января в крае обследованы 2058 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 марта под наблюдением врачей в Красноярском крае находились 2370 человек. Диагноз «коронавирус» был подтверждён у пятерых человек.

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